Сегодня на юге ожидаются дожди

Погода в Украине в понедельник, 7 октября, будет прохладной, в южных областях возможны дожди. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на данные Украинского Гидрометцентра.

Прогноз во всех областях

По прогнозу украинских синоптиков, сегодня почти на всей территории страны сухо и облачно. На юге и в Запорожской области ожидаются значительные дожди. Средняя температура днем в центре, а также на севере и западе будет колебаться от +6 до +10 градусов, ночью возможны заморозки до -1...-3 градусов. В южных и восточных областях будет теплее, днем термометры покажут +10...+14, ночью от +3 до +6.

Прогноз в Киеве

В столице сегодня ожидается сухая и преимущественно облачная погода. Днем в Киеве будет прохладно, температура будет держаться в пределах +7...+9 градусов, ночью ожидаются заморозки до 0...-2. Ветер западный, 5-10 м/сек.

Напомним, ранее синоптик Наталка Диденко предупредила о похолодании до +4 градусов в понедельник, 7 октября. Также в понедельник во всех регионах, кроме юга, ожидаются ночные заморозки. В западных и северных областях возможен мокрый снег, на юге - периодические дожди.