Сьогодні на півдні очікуються дощі

Погода в Україні у понеділок, 7 жовтня, буде прохолодною, у південних областях можливі дощі. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на дані Українського Гідрометцентру.

Прогноз у всіх областях

За прогнозом українських синоптиків, сьогодні майже на всій території країни сухо та хмарно. На півдні та у Запорізькій області очікуються значні дощі. Середня температура вдень у центрі, а також на півночі та заході коливатиметься від +6 до +10 градусів, вночі можливі заморозки до -1...-3 градусів. У південних та східних областях буде тепліше, вдень термометри покажуть +10...+14, вночі від +3 до +6.

Прогноз у Києві

У столиці сьогодні очікується суха та переважно хмарна погода. Вдень у Києві буде прохолодно, температура триматиметься в межах +7...+9 градусів, вночі очікуються заморозки до 0...-2. Вітер західний, 5-10 м/с.

Нагадаємо, раніше синоптик Наталка Діденко попередила про похолодання до +4 градусів у понеділок, 7 жовтня. Також у понеділок у всіх регіонах, окрім півдня, очікуються нічні заморозки. У західних та північних областях можливий мокрий сніг, на півдні - періодичні дощі.