Сегодня Владимир Зеленский будет в эфире Свободы Слова Савика Шустера

Президент Украины Владимир Зеленский впервые в эфире политического ток-шоу - один на один с народом Украины. С чем он поедет на Нормандскую встречу? Сможет ли новый курс принести Украине мир?

Чем на самом деле дышит страна - сегодня в Свободе Слова Савика Шустера в 21:00. Смотрите на телеканале "Украина" и в интернете @shusteronline.

Владимир Зеленский, Президент Украины

Леонид Кравчук, Президент Украины (1991-1994)

Андрей Богдан, Руководитель Офиса Президента

Юлия Тимошенко, Лидер партии ВО "Батькивщина"

Святослав Вакарчук, Лидер партии "Голос"

Давид Арахамия, Председатель фракции "Слуга народа"

Андрей Парубий, Нардеп от "Европейской Солидарности", спикер ВР (2016-2019)

Алексей Резников, Представитель Украины в Трехсторонней контактной группе

Они говорят, а решает народ.