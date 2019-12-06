Сьогодні Володимир Зеленський буде в ефірі Свободи Слова Савіка Шустера

Президент України Володимир Зеленський вперше в ефірі політичного ток-шоу - один на один з народом України. З чим він поїде на Нормандську зустріч? Чи зможе новий курс принести Україні мир?

Чим насправді дихає країна - сьогодні у Свободі Слова Савіка Шустера о 21:00. Дивіться на телеканалі "Україна" та в інтернеті @shusteronline.

Володимир Зеленський, Президент України

Леонід Кравчук, Президент України (1991-1994)

Андрій Богдан, Керівник Офісу Президента

Юлія Тимошенко, Лідер партії ВО "Батьківщина"

Святослав Вакарчук, Лідер партії "Голос"

Давид Арахамія, Голова фракції "Слуга Народу"

Андрій Парубій, Нардеп від "Європейської Солідарності", спікер ВР (2016-2019)

Олексій Рєзніков, Представник України в Тристоронній контактній групі



Вони говорять, а вирішує народ.