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Фуры, заблокированные на границе Италия-Словения, прибыли в Украину

Новости » Коронавирус     17.03.2020 - 23:11
Фуры, заблокированные на границе Италия-Словения, прибыли в Украину
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Завтра в Украину вернут граждан, которые не могли уехать со Шри-Ланки

Украинские грузовики, из-за пандемии коронавируса заблокированные на границе Италия-Словения, пересекли границу Украины. Об этом в своем Telegram-канале сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

Также он сообщил, что завтра в Украину вернут граждан, которые не могли уехать со Шри-Ланки.

"Грузовики заблокированы на границе Италия-Словения, пересекли границу Украины. Имеем успешный кейс слаженного сотрудничества Министерства инфраструктуры, МИД, Государственной службы Украины по безопасности на транспорте со своими коллегами за рубежом", - надпись министр.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам за рубежом и пообещал, что Украина вернет домой всех своих граждан.

Ранее Мининфраструктуры сообщало, что в связи с закрытием границ из-за пандемии коронавируса украинские фуры вернутся из Словении специальным гуманитарным коридором. Совместными усилиями различных стран определен гуманитарный коридор с сопровождением по маршруту Словения-Хорватия-Сербия-Румыния, которым имеет возможность двигаться транспорт. Украинских перевозчиков просят не отказываться от этой возможности. Венгрия также сообщила об обеспечении бесперебойного транзита.

Ранее сообщалось, 14 марта на закрытом заседании Кабмин принял решение об экстренной эвакуации украинских граждан с территории Италии.

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