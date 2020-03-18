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Сьогодні з Відня вилетить літак з українцями, - Криклій

Новини » Коронавірус     18.03.2020 - 08:07
Сьогодні з Відня вилетить літак з українцями, - Криклій
Фото: Владислав Криклій (РБК-Україна)

Austrian Airlines виконає свої зобов’язання перед пасажирами та доставить їх в Україну

Українці, які перебувають в Австрії, сьогодні зможуть вилетіти з Відня до Києва. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал міністра інфраструктури Владислава Криклія.

За його словами, Austrian Airlines виконає свої зобов’язання перед пасажирами та доставить їх в Україну.

"Міністерство інфраструктури разом з Державіаслужбою цілодобово працюють з авіакомпаніями та туроператорами, щоб повернути громадян України. Українці сьогодні зможуть вилетіти з Відня - Austrian Airlines виконає свої зобов’язання перед пасажирами та доставить їх у Київ о 13.30", - написав міністр.

"Працюємо над тим, щоб найближчим часом забрати тих, хто не потрапить на цей рейс", - додав він.

Нагадаємо, за словами Криклія, вантажівки, які через пандемію коронавірусу були заблоковані на кордоні Італія-Словенія, перетнули кордон України. Також він повідомив, що 18 березня в Україну повернуть громадян, які не могли виїхати зі Шрі-Ланки.

Раніше президент України Володимир Зеленський звернувся до українців за кордоном і пообіцяв, що Україна поверне додому всіх своїх громадян.

Також РБК-Україна повідомляло, що 14 березня на закритому засіданні Кабмін прийняв рішення про екстрену евакуацію українських громадян з території Італії.

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