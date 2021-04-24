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Сегодня вечером Россия на полгода закрывает проход для иностранных кораблей в трех районах Черного моря

Автор: РБК-Украина

Россия на полгода приостанавливает право кораблей на движение в трех районах Черного моря. Ограничения начнуть действовать сегодня вечером.

Об этом пишет российское издание "Коммерсантъ".

Так, с 21:00 24 апреля по 21:00 31 октября Россия приостанавливается осуществление права мирного прохода через территориальное море Российской Федерации "для иностранных военных кораблей и других государственных судов".

В это время будут якобы проводится учения российского флота.

На этот период будут закрыты участок акватории вдоль побережья Крыма между Севастополем и Гурзуфом, участок у берегов Керченского полуострова в районе мыса Опук и участок около западного края полуострова.

Управление навигации и океанографии сообщало, что эти районы расположены до "внешней границы территориального моря Российской Федерации", Керченский пролив и подход к нему в запретные зоны не попадают.

Ранее МИД Украины выразил решительный протест в связи с действиями России и требует немедленно отменить решение о незаконном закрытии части акватории Черного моря. Позицию Украины поддержали дипломаты ЕС и США.

Напомним, в четверг в Крыму начались масштабные военные учения Российской Федерации. К ним задействованы около 10 тисяч военных.

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