Сьогодні ввечері Росія на півроку закриває прохід для іноземних кораблів у трьох районах Чорного моря

Росія на півроку призупиняє право кораблів на рух у трьох районах Чорного моря. Обмеження почати діяти сьогодні ввечері.

Так, з 21:00 24 квітня по 21:00 31 Жовтня Росія призупиняється здійснення права мирного проходу через територіальне море Російської Федерації "для іноземних військових кораблів та інших державних суден".

В цей час будуть нібито проводиться навчання російського флоту.

На цей період будуть закриті ділянка акваторії вздовж узбережжя Криму між Севастополем і Гурзуфом, ділянка біля берегів Керченського півострова в районі мису Опук і ділянка біля західного краю півострова.

Управління навігації та океанографії повідомляло, що ці райони розташовані до "зовнішнього кордону територіального моря Російської Федерації", Керченська протока і підхід до нього в заборонені зони не потрапляють.