Сьогодні ввечері Росія на півроку закриває прохід для іноземних кораблів у трьох районах Чорного моря
Росія на півроку призупиняє право кораблів на рух у трьох районах Чорного моря. Обмеження почати діяти сьогодні ввечері.
Так, з 21:00 24 квітня по 21:00 31 Жовтня Росія призупиняється здійснення права мирного проходу через територіальне море Російської Федерації "для іноземних військових кораблів та інших державних суден".
В цей час будуть нібито проводиться навчання російського флоту.
На цей період будуть закриті ділянка акваторії вздовж узбережжя Криму між Севастополем і Гурзуфом, ділянка біля берегів Керченського півострова в районі мису Опук і ділянка біля західного краю півострова.
Управління навігації та океанографії повідомляло, що ці райони розташовані до "зовнішнього кордону територіального моря Російської Федерації", Керченська протока і підхід до нього в заборонені зони не потрапляють.
Раніше МЗС України висловив рішучий протест у зв'язку з діями Росії і вимагає негайно скасувати рішення про незаконне закриття частини акваторії Чорного моря. Позицію України підтримали дипломати ЄС і США.
Нагадаємо, у четвер у Криму почалися масштабні військові навчання Російська Федерація. До них задіяні близько 10 тисяч військових.