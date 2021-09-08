Сегодня в Украину придет потепление: прогноз на среду
Фото: в Украину сегодня придет потепление (Виталий Носач, РБК-Украина)
В Украину сегодня придет потепление. Только в Луганской области ночью ожидаются заморозки, однако уже днем температура значительно повысится.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
Погода в Украине
На всей территории страны сегодня ожидается потепление до +20-22 градусов. Еще теплее будет в западных областях, где прогнозируют +22-24 градуса.
Ночью температура будет держаться на уровне +6-8 градусов. Прохладнее будет в Луганской области, где прогнозируют +2-4 градуса.
Осадков на территории страны не ожидается.
Погода в Киеве
В столице сегодня будет облачно с прояснениями.
Днем воздух прогреется до +20-22 градусов. Ночью прогнозируют +7-9 градусов.