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Сьогодні в Україну прийде потепління: прогноз на середу

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Середа 08 вересня 2021 08:00
Сьогодні в Україну прийде потепління: прогноз на середу Фото: в Україну сьогодні прийде потепління (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Инна Собора

В Україну сьогодні прийде потепління. Лише у Луганській області вночі очікуються заморозки, однак вже вдень температура значно підвищиться.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

На всій території країни сьогодні очікується потепління до +20-22 градусів. Ще тепліше буде у західних областях, де прогнозують +22-24 градуси.

Вночі температура триматиметься на рівні +6-8 градусів. Прохолодніше буде у Луганській області, де прогнозують +2-4 градуси.

Опадів на території країни не очікується.

Сьогодні в Україну прийде потепління: прогноз на середу

Погода в Києві

У столиці сьогодні буде хмарно з проясненнями.

Вдень повітря прогріється до +20-22 градусів. Вночі прогнозують +7-9 градусів.

Сьогодні в Україну прийде потепління: прогноз на середу

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Сьогодні в Україну прийде потепління: прогноз на середу
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