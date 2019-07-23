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Сьогодні Україну накриють дощі та грози

Новини » Суспільство    23.07.2019 - 08:00
Сьогодні Україну накриють дощі та грози
Іллюстративне фото (РБК-Україна)

У західних та східних, північних та південних областях сьогодні дощі та грози

Погода в Україні сьогодні, 23 липня, різко погіршилась, у всіх областях дощі та грози. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на дані Українського Гідрометцентру.

Прогноз погоди в регіонах на сьогодні

За прогнозом синоптиків, у західних та східних, північних та південних областях сьогодні дощі та грози. Температура повітря вдень на заході становить +20+24, вночі очікується +12+15. На сході країни сьогодні температура повітря вдень досягне +28+31. У Полтавській, Дніпровській, Запорізькій, Черкаській областях температура повітря вдень впаде до +23+25.

У центрі країни також дощі з грозами. Температура повітря вдень складає +23+25, а вночі +14+16. У південних областях температура повітря вдень підніметься до +26+29, вночі очікується +17+19. У Криму та Кримській області +29+31, вночі очкується +17+19.

Сьогодні Україну накриють дощі та грози

Погода у Києві на сьогодні

За прогнозом синоптиків, у Києві сьогодні +23+25, вночі очікується +15+17. У столиці дощ.

Сьогодні Україну накриють дощі та грози

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