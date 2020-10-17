Сегодня Украину накроют дожди

В Украине в субботу, 17 октября, ожидается ухудшение погодных условий. Почти на всей территории страны ожидаются дожди, температура воздуха будет колебаться от +7 до +24 градусов.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

Прогноз во всех областях

Сухая погода сохранится лишь в Донецкой и Луганской областях. На остальной территории Украины прогнозируют дожди, местами ливни.

Во Львовской области днем будет +7+9 градусов, на Волыни и в Ровенской области +8+10 градусов. На остальной территории запада будет +10+13 градусов, в Закарпатской области +14+16. Ночью в западных областях будет +5+10 градусов.

В Сумской и Черниговской областях днем ожидается +11+15 градусов, ночью +6+10. В центральных регионах столбики термометров будут колебаться в районе +15+19 градусов, ночью +8+14. На востоке и юге Украины будет +19+24 градуса. Ночью на востоке +11+13, на юге +13+17.

Прогноз в Киеве

В столице сегодня прогнозируют сильные дожди. Температура воздуха составит +11+13 градусов днем и +8+10 ночью.

Ранее РБК-Украина писало, что в ближайшие дни в стране ожидается снижение температуры, прогнозируют дожди. В воскресенье погода вновь должна стать сухой.

Также сообщалось, что в Киеве вчера объявили штормовое предупреждение.