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В Киеве объявили штормовое предупреждение

Киев, Пятница 16 октября 2020 15:33
В Киеве объявили штормовое предупреждение
Фото: дождь (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

В Киеве в субботу, 17 октября, ожидается ухудшение погодных условий. В столице прогнозируется дождь и сильный ветер.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Завтра в Киеве объявлен первый уровень опасности, желтый.

На местах возможных подтоплений будут дежурить спецтехника КК "Киевавтодор". 72 единицы спецтранспорта и спецсредств готовы ликвидировать последствия непогоды.

В случае, если сильный дождь застал вас на улице, специалисты советуют по возможности обходить большие деревья. Также не стоит парковать рядом с ними автомобили - ветви могут представлять большую опасность.

Если во время сильного дождя вы находитесь за рулем автомобиля - прежде всего необходимо снизить скорость. Езда на малой скорости позволит быстрее затормозить при возникновении аварийной ситуации, поможет легче преодолеть лужи и не потерять управление.

Напомним, завтра в большинстве областей Украины ожидается дождь и сильный ветер. В Карпатах прогнозируется дождь с мокрым снегом.

Кроме того, в ближайшие дни в Украине ожидается снижение температуры, прогнозируют дожди. В воскресенье погода вновь будет без осадков.

Кроме того, в октябре средняя месячная температура ожидается в пределах +6 +12 градусов.

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