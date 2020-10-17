Сьогодні Україну накриють дощі

В Україні у суботу, 17 жовтня, очікується погіршення погодних умов. Майже на всій території країни очікуються дощі, температура повітря буде коливатися від +7 до +24 градусів.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

Прогноз у всіх областях

Суха погода збережеться лише в Донецькій і Луганській областях. На решті території України прогнозують дощі, місцями зливи.

У Львівській області вдень буде +7+9 градусів, на Волині та в Рівненській області +8+10 градусів. На решті території заходу буде +10+13 градусів, у Закарпатській області +14+16. Вночі у західних областях буде +5+10 градусів.

У Сумській і Чернігівській областях вдень очікується +11+15 градусів, вночі +6+10. У центральних регіонах стовпчики термометрів коливатимуться в районі +15+19 градусів, вночі +8+14. На сході і півдні України буде +19+24 градуси. Вночі на сході +11+13, на півдні +13+17.

Прогноз в Києві

У столиці сьогодні прогнозують сильні дощі. Температура повітря становитиме +11+13 градусів, вдень +8+10 вночі.

Раніше РБК-Україна писало, що найближчими днями в країні очікується зниження температури, прогнозують дощі. У неділю погода знову повинна стати сухою.

Також повідомлялося, що у Києві вчора оголосили штормове попередження.