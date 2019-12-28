Сегодня Украину накроет снег

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В субботу всю Украину накроет снег

Погода в Украине 28 декабря ухудшится, выпадет снег. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на данные Украинского Гидрометцентра.

Прогноз во всех областях

В субботу всю Украину накроет снег. Только в Закарпатской и южных областях возможен дождь со снегом. На западе температура воздуха днем составит 0-2, ночью так же. В северных и центральных областях температура воздуха днем составит 0-2, ночью -1+1.

На востоке страны днем 0+2 и ночью так же. В южных областях остается "плюсовая температура", днем +2+4, а ночью 0+2. В Киеве 28 декабря будет идти сильный снег. Днем 0-2, так же и ночью.

Прогноз в Киеве

В Киеве сегодня выпадет снег. Днем 0-2 и ночью так же.

Завтра будет идти снег, но не такой сильный. На западе температура воздуха днем составит -1-3, ночью -4-6. В южных и восточных областях днем 0+2, ночью -1+1.