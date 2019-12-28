ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Сьогодні Україну накриє сніг

Новини » Суспільство     28.12.2019 - 08:00
Сьогодні Україну накриє сніг
Іллюстративне фото (РБК-Україна)

У суботу всю Україну накриє сніг

Погода в Україні 28 грудня погіршиться, випаде сніг. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на дані Українського Гідрометценту.

Прогноз у всіх областях

У суботу всю Україну накриє сніг. Тільки у Закарпатській та південних областях можливий дощ зі снігом. На заході температура повітря вдень складе 0-2, вночі так само. У північних та центральних областях температура повітря вдень складе 0-2, вночі -1+1.

Сьогодні Україну накриє сніг

На сході країни вдень 0+2 і вночі так само. У південних областях лишається "плюсова температура", вдень +2+4, а вночі 0+2. У Києві 28 грудня йтиме сильний сніг. Вдень 0-2, так само й вночі.

Прогноз у Києві

Сьогодні Україну накриє сніг

У Києві сьогодні випаде сніг. Вдень 0-2 і вночі так само.

Завтра буде йти сніг, але не такий сильний. На заході температура повітря вдень складе -1-3, вночі -4-6. У південних та східних областях вдень 0+2, вночі -1+1.

Ожеледиця та туман: водіїв попередили про погіршення погоди Дощі та сніг: синоптики дали прогноз погоди на сьогодні
Новини України снегПогода
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся