Сегодня украинцы поборются за рекордное количество медалей на ОИ: расписание выступлений

Александр Хижняк (весовая категория до 75 кг) еще до старта Игр считался одним из главных претендентов на "золото". Украинец занимает первую строчку мирового рейтинга в своей весовой категории и пока успешно подтверждает это, дойдя до финала Олимпиады в Токио. В главном бою Хижняк встретится с бразильским боксером Гебертом Соузой, у которого самым большим достижением до этого была "бронза" чемпионата мира-2019.

Также медальная надежда сегодняшнего дня лежит на украинских прыгуньях в высоту Ярославе Магучих, Юлии Левченко и Ирине Геращенко. Каждая из них может зайти на пьедестал, хотя главной фавориткой считается именно Магучих. В этом сезона у нее лучший результат среди всех финалисток - 2.06 м.

Достаточно уверенно в полуфинал пробились украинки в каноэ-двойке (500 м) - Людмила Лузан и Анастасия Четверикова. Лузан уже имеет "бронзу" токийских игр и может рассчитывать как минимум на повторение успеха, но уже в паре.

И еще одни фавориты на медаль сегодня - команда Украины в артистическом плавании. В составе "желто-синих" есть также уже медалисты в Токио - Марта Федина и Анастасия Савчук, которые заняли третье место в парном разряде. Сейчас после технической программы Украина идет также третьей.

Кроме этого в утешительный финал пробилась последняя представительница борцовской школы Украины Оксана Ливач. Сегодня ей предстоит схватка за выход в "бронзовый" финал против кубинки Лопес Гузман. В случае победы у нее будет шанс выбороть бронзовую медаль.

Полное расписание выступлений украинцев ниже:

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

Марафон, женщины

0:00 - медальный забег: Дарья Михайлова, Виктория Калюжная, Евгения Прокофьева

Прыжки в высоту, женщины

13:35 - финал: Ирина Геращенко, Юлия Левченко, Ярослава Магучих (финал)

ГРЕБЛЯ

Каноэ-двойка, 500 м, женщины

3:37 - полуфинал: Людмила Лузан, Анастасия Четверикова

Каноэ-одиночка, 1000 м, мужчины

3:44 - полуфинал: Павел Алтухов, Юрий Вандюк

Байдарки-четверки, 500 м, женщины

4:14 - полуфинал: Мария Повх, Людмила Куклиновська, Анастасия Тодорова, Мария Кичасова-Скорик

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГИМНАСТИКА

Командное многоборье

4:00, 5:30 - квалификация: Мариола Бондарчук, Дарья Дуда, Ева Мелещук, Анастасия Возняк, Мария Высочанская

Индивидуальное многоборье

9:20 - финал: Виктория Оноприенко, Кристина Пограничная

ПРЫЖКИ В ВОДУ

Вышка, 10 м, мужчины

4:00 - полуфинал: Алексей Середа

СОВРЕМЕННОЕ ПЯТИБОРЬЕ

Мужчины

8:36 - плавание: Павел Тимощенко

9:45 - фехтование: Павел Тимощенко

БОКС

Мужчины, до 75 кг

8:45 - финал: Александр Хижняк

ВЕЛОТРЕК

Спринт, женщины

9:45 - 1/8 финала: Елена Старикова

АРТИСТИЧЕСКОЕ ПЛАВАНИЕ

Команда

13:30 - финал: Украина (Марина Алексиива, Вадислав Алексиива, Марта Федина, Екатерина Резник, Анастасия Савчук, Алина Шинкаренко, Ксения Сидоренко, Елизавета Яхно)

ЖЕНСКАЯ БОРЬБА

Не ранее 12:50 - схватка за выход в "бронзовый" финал: Оксана Ливач

Другие важные события дня на ОИ-2020:

БАСКЕТБОЛ

5:30 - финал (мужчины): Франция - США

14:00 - матч за "бронзу" (мужчины): Словения - Австралия

ФУТБОЛ

14:30 - финал (мужчины): Бразилия - Испания

ГАНДБОЛ

15:00 - финал (мужчины): Франция - Дания

ВОЛЛЕЙБОЛ

7:30 - матч за "бронзу" (мужчины): Аргентина - Бразилия

15:15 - финал (мужчины): Франция - РОК (Российский олимпийский комитет)

ВОДНОЕ ПОЛО