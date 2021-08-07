Сегодня украинцы поборются за рекордное количество медалей на ОИ: расписание выступлений

Сегодня, 7 августа, в предпоследний день Олимпийских игр в Токио будут разыграны рекордные для нынешней Олимпиады 34 медальных комплекта наград. За медали ОИ-2020 будут бороться сразу 28 украинских спортсменов.
Подробнее о расписании выступлений украинцев - в материале РБК-Украина.
Александр Хижняк (весовая категория до 75 кг) еще до старта Игр считался одним из главных претендентов на "золото". Украинец занимает первую строчку мирового рейтинга в своей весовой категории и пока успешно подтверждает это, дойдя до финала Олимпиады в Токио. В главном бою Хижняк встретится с бразильским боксером Гебертом Соузой, у которого самым большим достижением до этого была "бронза" чемпионата мира-2019.
Также медальная надежда сегодняшнего дня лежит на украинских прыгуньях в высоту Ярославе Магучих, Юлии Левченко и Ирине Геращенко. Каждая из них может зайти на пьедестал, хотя главной фавориткой считается именно Магучих. В этом сезона у нее лучший результат среди всех финалисток - 2.06 м.
Достаточно уверенно в полуфинал пробились украинки в каноэ-двойке (500 м) - Людмила Лузан и Анастасия Четверикова. Лузан уже имеет "бронзу" токийских игр и может рассчитывать как минимум на повторение успеха, но уже в паре.
И еще одни фавориты на медаль сегодня - команда Украины в артистическом плавании. В составе "желто-синих" есть также уже медалисты в Токио - Марта Федина и Анастасия Савчук, которые заняли третье место в парном разряде. Сейчас после технической программы Украина идет также третьей.
Кроме этого в утешительный финал пробилась последняя представительница борцовской школы Украины Оксана Ливач. Сегодня ей предстоит схватка за выход в "бронзовый" финал против кубинки Лопес Гузман. В случае победы у нее будет шанс выбороть бронзовую медаль.
Полное расписание выступлений украинцев ниже:
Марафон, женщины
Прыжки в высоту, женщины
Каноэ-двойка, 500 м, женщины
Каноэ-одиночка, 1000 м, мужчины
Байдарки-четверки, 500 м, женщины
Командное многоборье
Индивидуальное многоборье
Вышка, 10 м, мужчины
Мужчины
Мужчины, до 75 кг
Спринт, женщины
Команда
Другие важные события дня на ОИ-2020:
БАСКЕТБОЛ
ФУТБОЛ
ГАНДБОЛ
ВОЛЛЕЙБОЛ
ВОДНОЕ ПОЛО