Сьогодні українці поборються за рекордну кількість медалей на ОІ: розклад виступів

Олександр Хижняк (вагова категорія До 75 кг) ще до старту Ігор вважався одним з головних претендентів на "золото". Українець займає першу сходинку світового рейтингу у своїй ваговій категорії і поки успішно підтверджує це, дійшовши до фіналу Олімпіади в Токіо. У головному бою Хижняк зустрінеться з бразильським боксером Гебертом Соузою, у якого найбільшим досягненням до цього була "бронза" чемпіонату світу-2019.

Також медальна Надія сьогоднішнього дня лежить на українських стрибунах у висоту Ярославі Магучіх, Юлії Левченко та Ірині Геращенко. Кожна з них може зайти на п'єдестал, хоча головною фавориткою вважається саме Магучіх. Цього сезону у неї найкращий результат серед усіх фіналісток - 2.06 м.

Досить впевнено в півфінал пробилися Українки в каное-двійці (500 м) - Людмила Лузан і Анастасія Четверикова. Лузан вже має "бронзу" токійських ігор і може розраховувати як мінімум на повторення успіху, але вже в парі.

І ще одні фаворити на медаль сьогодні - команда України в артистичному плаванні. У складі "жовто-синіх" є також вже медалісти в Токіо - Марта Федіна та Анастасія Савчук, які посіли третє місце в парному розряді. Зараз після технічної програми Україна йде також третьою.

Крім цього у втішний фінал пробилася остання представниця борцівської школи України Оксана Лівач. Сьогодні їй належить сутичка за вихід в "бронзовий" фінал проти кубинки Лопес Гузман. У разі перемоги у неї буде шанс вибороти бронзову медаль.

Повний розклад виступів українців нижче:

ЛЕГКА АТЛЕТИКА

Марафон, жінки

0:00 - медальний забіг: Дар'я Михайлова, Вікторія Калюжна, Євгенія Прокоф'єва

Стрибки у висоту, жінки

13:35 - фінал: Ірина Геращенко, Юлія Левченко, Ярослава Магучіх (фінал)

ВЕСЛУВАННЯ

Каное-двійка, 500 м, жінки

3:37 - півфінал: Людмила Лузан, Анастасія Четверикова

Каное-одинак, 1000 м, чоловіки

3:44 - півфінал: Павло Алтухов, Юрій Вандюк

Байдарки-четвірки, 500 м, жінки

4:14 - півфінал: Марія Повх, Людмила Кукліновська, Анастасія Тодорова, Марія Кічасова-Скорик

ХУДОЖНЯ ГІМНАСТИКА

Командне багатоборство

4:00, 5:30 - кваліфікація: Маріола Бондарчук, Дарина Дуда, Єва Мелещук, Анастасія Возняк, Марія Височанська

Індивідуальне багатоборство

9:20 - фінал: Вікторія Онопрієнко, Христина Погранична

СТРИБКИ У ВОДУ

Вишка, 10 м, чоловіки

4:00 - півфінал: Олексій Середа

СУЧАСНЕ П'ЯТИБОРСТВО

Чоловік

8:36 - плавання: Павло Тимощенко

9:45 - фехтування: Павло Тимощенко

БОКС

Чоловіки, до 75 кг

8:45 - фінал: Олександр Хижняк

ВЕЛОТРЕК

Спринт, жінки

9:45 - 1/8 фіналу: Олена Старікова

АРТИСТИЧНЕ ПЛАВАННЯ

Команда

13:30 - фінал: Україна (Марина Алексііва, Вадислав Алексііва, Марта Федіна, Катерина Резник, Анастасія Савчук, Аліна Шинкаренко, Ксенія Сидоренко, Єлизавета Яхно)

ЖІНОЧА БОРОТЬБА

Не раніше 12:50 - сутичка за вихід у "бронзовий" фінал: Оксана Лівач

Інші важливі події дня на ОІ-2020:

БАСКЕТБОЛ

5:30 - фінал (чоловіки): Франція - США

14:00 - матч за "бронзу" (чоловіки): Словенія - Австралія

ФУТБОЛ

14:30 - фінал (чоловіки): Бразилія - Іспанія

ГАНДБОЛ

15:00 - фінал (чоловіки): Франція - Данія

ВОЛЛЕЙБОЛ

7:30 - матч за "бронзу" (чоловіки): Аргентина - Бразилія

15:15 - фінал (чоловіки): Франція - РОК (Російський олімпійський комітет)

ВОДНЕ ПОЛО