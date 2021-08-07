Сьогодні українці поборються за рекордну кількість медалей на ОІ: розклад виступів

Сьогодні, 7 серпня, в передостанній день Олімпійських ігор в Токіо будуть розіграні рекордні для цьогорічної Олімпіади 34 медальних комплекти нагород. За медалі ОІ-2020 боротимуться відразу 28 українських спортсменів.
Детальніше про розклад виступів українців - у матеріалі РБК-Україна.
Олександр Хижняк (вагова категорія До 75 кг) ще до старту Ігор вважався одним з головних претендентів на "золото". Українець займає першу сходинку світового рейтингу у своїй ваговій категорії і поки успішно підтверджує це, дійшовши до фіналу Олімпіади в Токіо. У головному бою Хижняк зустрінеться з бразильським боксером Гебертом Соузою, у якого найбільшим досягненням до цього була "бронза" чемпіонату світу-2019.
Також медальна Надія сьогоднішнього дня лежить на українських стрибунах у висоту Ярославі Магучіх, Юлії Левченко та Ірині Геращенко. Кожна з них може зайти на п'єдестал, хоча головною фавориткою вважається саме Магучіх. Цього сезону у неї найкращий результат серед усіх фіналісток - 2.06 м.
Досить впевнено в півфінал пробилися Українки в каное-двійці (500 м) - Людмила Лузан і Анастасія Четверикова. Лузан вже має "бронзу" токійських ігор і може розраховувати як мінімум на повторення успіху, але вже в парі.
І ще одні фаворити на медаль сьогодні - команда України в артистичному плаванні. У складі "жовто-синіх" є також вже медалісти в Токіо - Марта Федіна та Анастасія Савчук, які посіли третє місце в парному розряді. Зараз після технічної програми Україна йде також третьою.
Крім цього у втішний фінал пробилася остання представниця борцівської школи України Оксана Лівач. Сьогодні їй належить сутичка за вихід в "бронзовий" фінал проти кубинки Лопес Гузман. У разі перемоги у неї буде шанс вибороти бронзову медаль.
Повний розклад виступів українців нижче:
Марафон, жінки
Стрибки у висоту, жінки
Каное-двійка, 500 м, жінки
Каное-одинак, 1000 м, чоловіки
Байдарки-четвірки, 500 м, жінки
Командне багатоборство
Індивідуальне багатоборство
Вишка, 10 м, чоловіки
Чоловік
Чоловіки, до 75 кг
Спринт, жінки
Команда
Інші важливі події дня на ОІ-2020:
БАСКЕТБОЛ
ФУТБОЛ
ГАНДБОЛ
ВОЛЛЕЙБОЛ
ВОДНЕ ПОЛО