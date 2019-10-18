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Сьогодні в Україні тепло

Новини » Суспільство    18.10.2019 - 08:00
Сьогодні в Україні тепло
Іллюстративне фото (РБК-Україна)

У західних областях потепліє до +19+22

Погода в Україні 18 жовтня буде сонячно та теплою, вдень температура повітря підніметься до +22. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на дані Українського Гідрометцентру.

Прогноз у всіх областях

У західних областях потепліє до +19+22, вночі очікується +6+8. У центральний та північних областях також тепло. Там вдень температура повітря досягне +19+21, вночі очікується +7+9. На півдні та сході України очікується +19+21, вночі очікується +7+9.

Сьогодні в Україні тепло

Прогноз у Києві

За даними синоптиків, у столиці сьогодні потепліє до +19+21, вночі очікується +7+9.

Сьогодні в Україні тепло

Нагадаємо, погода в Україні 18-го жовтня буде однією з найтепліших у Європі, температура повітря вдень досягне +18+24 градуси. Як зазначає синоптик, дощів не буде, але можливі тумани, які погіршуватимуть видимість до 300-500 метрів.

Крім того, 18 жовтня буде утримуватись надзвичайний рівень пожежної небезпеки у Донецькій, Запорізькій, Тернопільській, Хмельницькій, більшості районів Житомирської, Київської, Черкаської, Кіровоградської, Вінницької, Рівненської, Івано-Франківської, Чернівецької та Одеської областей.

Додамо, період сухої та теплої осінньої погоди, який зазвичай називають "бабиним літом", триватиме в Києві до наступних вихідних, до 25-27 жовтня.

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