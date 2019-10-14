Сегодня в Украине сохранится солнечная погода

Погода в Украине в понедельник, 14 октября, будет солнечной и теплой на всей территории, днем ожидается до +22 градусов. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на данные Украинского Гидрометцентра.

Прогноз во всех областях

По прогнозу украинских синоптиков, сегодня в Украине сохранится теплая и солнечная погода. Средняя температура воздуха днем будет колебаться от +19 до +22 градусов. Ночью столбики термометров покажут от +9 до +11, на западе будет прохладнее - от +7 до +10. В южных областях ночью от +11 до +14.

В Крыму сегодня также солнечно и тепло. Днем температура поднимется до +20...+22, ночью опустится до +9...+11. Осадки на полуострове не прогнозируются.

Прогноз в Киеве

В столице сегодня, 14 октября, синоптики прогнозируют солнечную и теплую погоду. Днем столбики термометров покажут от +20 до +22 градусов. Ночью температура воздуха опустится до +9...+11. Ветер юго-западный, 5-10 м/сек.

Напомним, ранее в Гидрометцентре предупредили, что в понедельник, 14 октября, ночью и утром возможен туман в южных, Кировоградской, Днепропетровской и Донецкой областях. Ожидается видимость 200-500 метров (I уровень опасности, желтый).