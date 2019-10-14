Сьогодні в Україні збережеться сонячна погода

Погода в Україні у понеділок, 14 жовтня, буде сонячною та теплою на всій території, вдень очікується до +22 градусів. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на дані Українського Гідрометцентру.

Прогноз у всіх областях

За прогнозом українських синоптиків, сьогодні в Україні збережеться тепла та сонячна погода. Середня температура повітря вдень коливатиметься від +19 до +22 градусів. Вночі стовпики термометрів покажуть від +9 до +11, на заході буде прохолодніше - від +7 до +10. У південних областях вночі від +11 до +14.

У Криму сьогодні також сонячно та тепло. Вдень температура підніметься до +20...+22, вночі опуститься до +9...+11. Опади на півострові не прогнозуються.

Прогноз у Києві

У столиці сьогодні, 14 жовтня, синоптики прогнозують сонячну та теплу погоду. Вдень стовпчики термометрів покажуть від +20 до +22 градусів. Вночі температура повітря опуститься до +9...+11. Вітер південно-західний, 5-10 м/с.

Нагадаємо, раніше в Гідрометцентрі попередили, що у понеділок, 14 жовтня, вночі та вранці можливий туман у південних, Кіровоградській, Дніпропетровській і Донецькій областях. Очікується видимість 200-500 метрів (I рівень небезпеки, жовтий).