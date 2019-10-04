Сьогодні в Україні різко похолодає

Іллюстративне фото (РБК-Україна)

Схід, центр, північ та південь України сьогодні накриють дощі та грози

Погода в Україні 4 жовтня різко погіршиться, синоптики передають дощі та грози та пониження температури повітря. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на дані Українського Гідрометцентру.

Прогноз у всіх областях

Синоптики повідомляють, що схід, центр, північ та південь України сьогодні накриють дощі та грози. Зокрема, дощі будуть у Чернігівській, Сумській, Київській, Полтавській, Дніпропетровській та Запорізькій областях. У східних областях температура повітря вдень досягне +22+25, вночі очікується +9+13.

У Дніпровській та Запорізькій областях температура повітря вдень досягне +19+24, у центральних областях - +12+17.

Крім того, за даними синоптиків, у південних областях, крім Кримської, очікуються дощі та грози. Там температура повітря вдень +17+24, а вночі +12+16. Зазначимо, що в Одеській областя вдень буде +15+17.

Захід України буде без дощів, але очікується пониження температури повітря вдень до +10+12, вночі очікується +3+7. Втім, у Житомирській та Вінницькій областях будуть дощі.

Прогноз у Києві

За даними синоптиків, у столиці сьогодні очікуються дощі. Температура повітря вдень досягне +11+13, вночі очікується +8+10.

Нагадаємо, за даними синоптика Наталки Діденко, сьогодні погода погіршиться у північних, центральних та південних областях, куди насувається атмосферний фронт.