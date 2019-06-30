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Сегодня в Украине пройдут выборы в более чем 60 ОТГ

Новости » Политика    30.06.2019 - 10:50
Сегодня в Украине пройдут выборы в более чем 60 ОТГ
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Выборы пройдут в 66 отдельных территориальных общинах

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман сообщил, что в воскресенье, 30 июня, состоятся первые выборы в более 60 объединенных территориальных общинах (ОТГ). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой Гройсмана в Twitter.

Гроймсман рассказал, что в 66 объединенных общинах в Украине сегодня должны пройти первые выборы, а также должны состояться дополнительные выборы депутатов в 30 сельских и поселковых советах, которые присоединяются к ОТГ.

Ранее РБК-Украина сообщало, что Гройсман анонсировал назначение новых председателей ОГА. Он напомнил процедуру их назначения: она предусматривает представление Кабинета министров за подписью премьер-министра президенту на назначение.

Напомним, что в Украине запустили проект "офицер общины" относительно обеспечения правоохранителями ОТГ. По словам председателя Национальной полиции Украины Сергея Князева, создание института полицейского офицера общины позволит создать новый уровень полицейского сервиса на всей территории государства, в отдаленных населенных пунктах, также проект поможет обеспечить открытое и тесное сотрудничество общества и полиции ради создания безопасной среды, где полицейский офицер - это часть общества

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