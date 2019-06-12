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Гройсман анонсировал назначение новых глав ОГА

Новости » Политика    12.06.2019 - 12:32
Гройсман анонсировал назначение новых глав ОГА
Фото: Владимир Гройсман (Виталий Носач, РБК-Украина)

Глав ОГА назначает президент, но по представлению Кабмина

Премьер-министр Владимир Гройсман анонсировал назначение новых глав областных государственных администраций. Об этом он сказал на заседании правительства 12 июня, передает корреспондент РБК-Украина.

Он напомнил процедуру их назначения: она предусматривает представление Кабинета министров за подписью премьер-министра президенту на назначение.

"Я думаю, что в ближайшее время мы уже будем назначать новых глав администраций", - сказал Гройсман.

В свою очередь представитель президента в Кабмине Андрей Герус ожидает представлений Кабмина уже на следующей неделе.

"Я думаю, в ближайшее время будут кандидатуры по губернаторам, и, если бы Кабинет министров оперативно обработал, на следующем Кабмине были бы соответствующие представления, то это было бы очень хорошо", - отметил Герус.

Как сообщало РБК-Украина, 10 июня президент Украины Владимир Зеленский инициировал увольнение всех глав областных государственных администраций.

Напомним, 11 июня Владимир Зеленский освободил от должности 15 глав областных государственных администраций. В частности, были уволены руководители Черниговской, Хмельницкой, Херсонской, Тернопольской, Сумской, Одесской, Полтавской, Николаевской, Львовской, Киевской, Кировоградской, Ивано-Франковской, Закарпатской, Волынской, Запорожской ОГА.

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Новости Украины Владимир ЗеленскийОбластная государственная администрацияВладимир Гройсман
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