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Сьогодні в Україні пройдуть вибори у понад 60 ОТГ

Новини » Політика    30.06.2019 - 10:50
Сьогодні в Україні пройдуть вибори у понад 60 ОТГ
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Вибори пройдуть у 66 окремих територіальних громадах

Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман повідомив, що у неділю, 30 червня, відбудуться перші вибори у понад 60 об’єднаних територіальних громадах (ОТГ). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням Гройсмана у Twitter.

Гроймсман розповів, що у 66 об’єднаних громадах в Україні сьогодні мають пройти перші вибори, а також мають відбутись додаткові вибори депутатів у 30 сільских і селищних радах, що приєднуються до ОТГ.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що Гройсман анонсував призначення нових голів ОДА. Він нагадав процедуру їх призначення: вона передбачає подання Кабінету міністрів за підписом прем’єр-міністра президенту на призначення.

Нагадаємо, що в Україні запустили проект "офіцер громади" щодо забезпечення правоохоронцями ОТГ. За словами голови Національної поліції України Сергія Князєва, створення інституту поліцейського офіцера громади дозволить створити новий рівень поліцейського сервісу на всій території держави, у віддалених населених пунктах, також проект допоможе забезпечити відкрите та тісна співпраця суспільства і поліції заради створення безпечного середовища, де поліцейський офіцер - це частина суспільства.

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