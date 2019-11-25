Сегодня в Украине прохладно и солнечно, ночью до -7

Погода в Украине в понедельник, 25 ноября, будет солнечной, но прохладной, ночью ожидаются заморозки до -7 градусов. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Украинский гидрометцентр.

Прогноз во всех областях

Как прогнозируют украинские синоптики, сегодня на всей территории Украины будет солнечно, однако температура воздуха местами опустится ниже нуля. Так, в северных, восточных и центральных областях днем ожидается от -2 до +1 градуса. А вот в южных и западных термометры покажут от +2 до +4, а на Закарпатье до +8...+10 градусов.

Ночью похолодает во всех областях. На востоке, севере и в центре ночью прогнозируют от -4 до -7 градусов мороза. На юге и западе погодная ситуация будет более благоприятной, там ожидается от -2 до +1 градуса.

Прогноз в Киеве

В Киеве сегодня будет солнечно. Днем термометры в столице покажут от 0 до -2 градусов, а ночью следует ожидать заморозки до -5...-7 градусов. Осадков в Киеве сегодня не прогнозируют.

Напомним, ранее в Гидрометцентре прогнозировали, что на этой неделе в Украину придет небольшое потепление. В течение недели ночная температура воздуха будет расти. Однако вместе с потеплением в страну придут дожди, которые к концу недели охватят все области.