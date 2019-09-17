Сегодня в Украине похолодает

Погода в Украине 17 сентября резко ухудшится, дожди и грозы в восточных и западных областях, температура воздуха упадет до +13. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на данные Украинского Гидрометцентр.

Прогноз погоды в регионах на сегодня

В западных областях сегодня дожди. Температура воздуха упадет до +14+17, ночью ожидается +6+8.

В центре, кроме Киевской области, также похолодает и ожидаются дожди. Температура воздуха днем упадет +17+19, ночью ожидается +7+9. В восточной части 17 сентября температура воздуха немного выше - +18+21. В Запорожской областях будет переменная облачность, без осадков.

Также, по данным синоптиков, на юге Украины будет солнечно, температура воздуха днем достигнет +22+24, ночью ожидается +14+16.

Погода в Киеве на сегодня

По данным синоптиков, в столице сегодня солнечно, но температура воздуха упадет до +15+17, ночью ожидается +8+10.

Напомним, синоптик Наталья Диденко сообщала, что сегодня погода будет прохладной с возможными осадками почти на всей территории Украины днем ожидается до +18.