Сьогодні в Україні похолодає

Погода в Україні 17 вересня різко погіршиться, дощі та грози у східних та західних областях, температура повітря впаде до +13. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на дані Українського Гідрометцентр.

Прогноз погоди в регіонах на сьогодні

У західних областях сьогодні дощі. Температура повітря впаде до +14+17, вночі очікується +6+8.

У центрі, крім Київської області, також похолодає і очікуються дощі. Температура повітря вдень впаде +17+19, вночі очікується +7+9. У східній частині 17 вересня температура повітря трішки вище - +18+21. У Запорізькій областя буде мінлива хмарність, без опадів.

Також, за даними синоптиків, на півдні України буде сонячно, температура повітря вдень досягне +22+24, вночі очікується +14+16.

Погода у Києві на сьогодні

За даними синоптиків, у столиці сьогодні сонячно, але температура повітря впаде до +15+17, вночі очікується +8+10.

Нагадаємо, синоптик Наталка Діденко повідомляла, що сьогодні погода буде прохолодною з можливими опадами майже на всій території України, вдень очікується до +18.