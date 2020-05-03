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Сьогодні в Україні очікуються грози: оголошено штормове попередження

Новини » Суспільство     03.05.2020 - 11:40
Сьогодні в Україні очікуються грози: оголошено штормове попередження
Ілюстративне фото (pixabay.com)

Очікується гроза і сильні пориви вітру

Погода в Україні вдень 3 травня погіршиться, синоптики оголосили штормове попередження. Про це йдеться в повідомленні Державної служби з надзвичайних ситуацій.

За даними Укргідрометцентру, вдень в Україні очікуються грози, оголошений I рівень небезпеки (жовтий). Також в південний, східних, Дніпропетровській, Кіровоградській, Хмельницькій та Рівненській областях зафіксовано надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Раніше РБК-Україна писало, що 3 травня у Києві оголошено штормове попередження. За даними синоптиків, вдень очікуються грози і сильний вітер. Киян закликали залишатися вдома.

Зазначимо, сьогодні майже на всій території України синоптики прогнозували дощову погоду. Очікувалося, що температура повітря сягатиме +23 градусів.

Нагадаємо, у травні 2020 року середня місячна температура в Україні прогнозується на рівні 15-18 градусів тепла (в горах 11-13 градусів тепла), що на 1,0-1,5 градусів вище середніх багаторічних значень. У першій половині місяця ймовірні заморозки, літо настає в другій половині травня.

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