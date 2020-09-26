Сегодня в Украине ожидаются дожди и грозы

В Украине сегодня, 26 сентября, ухудшится погода. В западных областях ожидаются дожди и грозы.

Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.

Прогноз во всех областях

На западе Украины ожидаются дожди и грозы. Температура воздуха опустится до +18+20 на Закарпатье, в остальных западных регионах будет от +20 до +24 градусов тепла. Ночью температура воздуха будет колебаться от +11 до +16 градусов.

На остальной территории страны будет солнечно и без осадков. Температура воздуха днем составит +23+28 градусов, ночью +11+16.

Прогноз в Киеве

В столице сегодня будет сухая погода. Днем ожидается +24+26 градусов тепла, ночью +13+15.

Ранее РБК-Украина писало, что на выходных в Украине ожидается ухудшение погодных условий. На западе страны объявлено штормовое предупреждение.

Также синоптики сообщали, что в начале октября в Украине вновь придет потепление. С 4-5 октября температура воздуха подымется до +25 градусов.

Кроме этого сообщалось, что в Киеве на выходных ожидается сильный ветер. Порывы воздуха будут достигать 20 метров в секунду.