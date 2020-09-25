В Киеве и области на выходных ожидается сильный ветер

Фото: в столице ожидается сильный ветер (УНИАН)

На ближайших выходных 26-27 сентября в Киеве и Киевской области ожидается сильный ветер. Порывы будут достигать 20 метров в секунду.

Об этом говорится в сообщении Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Telegram.

Сообщается, что 26 сентября во второй половине дня ожидаются порывы ветра 15-20 м/с в Киеве и области. Сильный ветер также сохранится и 27 сентября в течение всего дня.

Напомним, ранее глава Гидрометеорологического центра Украины Николай Кульбида рассказал, что в ближайшее время начнется похолодание. Но вначале октября вновь вернется теплая погода. По его словам, с 4-5 октября можно ожидать тепло до +25.

Отметим, так называемого "бабьего лета" еще не было, поскольку так называют период теплой погоды после длительного холодного периода. А в Украине осенью еще не было значительного похолодания.

"У нас "бабье лето" бывает по меньшей мере во второй половине октября. Сейчас не "бабье лето". Сначала должна метеорологическая осень наступить. У нас пока что продолжается метеорологическое лето", - рассказал РБК-Украина начальник отдела метеорологических прогнозов Укргидрометцентра Владислав Билык.