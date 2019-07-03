Сегодня в Украине ожидается жара до +31

Погода в Украине сегодня, 3 июля, в западной, центральной, северной и восточной части страны солнечная. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Гидрометцентр при Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

Прогноз погоды в регионах на сегодня

По данным синоптиков, на западе, севере, востоке и в центре страны будет солнечно, без осадков. Температура воздуха днем достигнет +29+31, а ночью +17+20. Однако, на юге страны будут идти дожди с грозами. Температура воздуха днем будет +29+31, а ночью +18+22.

На территории Крыма также будут дожди. Днем, по данным синоптиков, температур воздуха будет +29+31, а ночью +18+20.

Погода в Киеве на сегодня

Синоптики сообщают, что в Киеве сегодня будет солнечно, без осадков. Днем температура воздуха достигнет +24+26, а ночью +15+17.