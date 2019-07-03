Сьогодні в Україні очікується спека до +31

Погода в Україні сьогодні, 3 липня, в західній, центральній, північній та східній частині країни сонячна. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Гідрометцентр при Державній службі з надзвичайних ситуацій.

Прогноз погоди в регіонах на сьогодні

За даними синоптиків, на заході, півночі, сході та центрі країни буде сонячно, без опадів. Температура повітря вдень досягне +29+31, а вночі +17+20. Натомість, на півдні країни будуть дощі з грозами. Температура повітря вдень буде +29+31, а вночі +18+22.

На території Криму також будуть дощі. Вдень, за даними синоптиків, температур повітря буде +29+31, а вночі +18+20.

Погода у Києві на сьогодні

Синоптики повідомляють, що у Києві сьогодні буде сонячно, без опадів. Вдень температура повітря досягне +24+26, а вночі +15+17.