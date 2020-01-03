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Сегодня в Украине ожидается потепление и отсутствие осадков

Новости » Общество     03.01.2020 - 08:00
Сегодня в Украине ожидается потепление и отсутствие осадков
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Температура местами поднимется до +7 тепла

Погода в Украине в пятницу, 3 января, будет без осадков, ожидается незначительное потепление. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Украинского гидрометцентра.

Так, на всей территории страны не ожидается осадков. Порывы ветра на территории страны будут достигать 5-10 метров на секунду.

На западе Украины днем ожидается от +2 до +7 тепла. Ночью столбики термометров опустятся до -5 градусов мороза.

В центре и на севере днем температура будет колебаться от +1 до +4 градусов, а ночью опуститься до -1... -4 мороза.

В восточных областях ожидается от +1 до +4 днем и -2...-4 в ночное время суток.

На юге страны будет теплее - от +4 до +7 днем и -2...-4 ночью.

Сегодня в Украине ожидается потепление и отсутствие осадковФото: погода в Украине (meteo.gov.ua)

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине объявили открытым снеголавинный сезон. Высокая вероятность схождения лавин наблюдается в западных областях.

РБК-Украина также писало, что первая декада января будет довольно теплой - днем температура будет колебаться на уровне нуля, с перевесом в ту или иную сторону, ночью возможен небольшой мороз. Но уже после 13 января столбики термометров ночью опустятся до -20 на северо-востоке. В то же время днем мороз будет не очень сильным.

Кроме этого, по данным Центральной геофизической обсерватории, средняя температура воздуха нынешней осенью в Киеве составила 10,5 градусов тепла, что на 2,5 градуса выше климатической нормы.

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