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Погода в Украине сегодня практически без осадков, ожидаются морозы

Новости » Общество     02.01.2020 - 10:46
Погода в Украине сегодня практически без осадков, ожидаются морозы
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Температура воздуха местами опуститься до -5 градусов

Погода в Украине в четверг, 2 января, будет практически без осадков, ночью и днем ожидаются морозы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Украинского гидрометцентра.

Согласно данным, на большей части территории страны не ожидается осадков. В Харьковской, Донецкой и Луганской области днем и ночью ожидается мокрый снег - температура будет колебаться от 0 до -5 градусов мороза.

На юге столбики термометров днем покажут от 0 до +3 тепла. Ночью температура воздуха опуститься до -4 градусов.

В центральной и северной части страны ожидается от -1 до +2 градусов.

На западе Украины будет от -1 до +3 тепла. Осадков не ожидается.

Порывы ветра на территории страны будут достигать 5-10 метров на секунду.

Погода в Украине сегодня практически без осадков, ожидаются морозы

Напомним, ранее в Украине объявили открытым снеголавинный сезон. Высокая вероятность схождения лавин наблюдается в западных областях.

Ранее сообщалось, что первая декада января будет довольно теплой - днем температура будет колебаться на уровне нуля, с перевесом в ту или иную сторону, ночью возможен небольшой мороз. Но уже со Старого Нового года столбики термометров ночью опустятся до -6 на Юге до -20 на северо-востоке, но днем мороз будет не очень сильным.

Отметим, по данным Центральной геофизической обсерватории, средняя температура воздуха нынешней осенью в Киеве составила 10,5 градусов тепла, что на 2,5 градуса выше климатической нормы.

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