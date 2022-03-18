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Сегодня в Украине откроются 9 гуманитарных коридоров: список

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Киев, Пятница 18 марта 2022 09:27
Сегодня в Украине откроются 9 гуманитарных коридоров: список Фото: Ирина Верещук (president.gov.ua)
Автор: Мария Кучерявец

Сегодня, 18 марта в Украине снова заработают гуманитарные коридоры для эвакуации населения. Их будет девять.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение вице-премьера, министра реинтеграции оккупированных территорий Ирины Верещук.

Донецкая область

Из Мариуполя в Запорожье. Колонна автобусов с бензовозом продолжила движение из поселка Васильевка.

Сумская область

Из Сум, Тростянца, Лебединого, Конотопа, Краснополья, Великой Писаревки в Полтаву.

Харьковская область

Планируется гуманитарный груз в Балаклею и изюм на Харьковской области.

Также на завтра планируют доставку помощи в города Херсонской и Луганской областей.

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