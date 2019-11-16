Сегодня в Украине без осадков, днем до +18

Погода в Украине в субботу, 16 ноября, будет прохладой, но сухой на всей территории, днем местами температура поднимется до +16...+18. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на данные Украинского гидрометцентра.

Прогноз по регионам

По данным украинских синоптиков, сегодня на всей территории страны осадков не ожидается. На западе температура воздуха будет колебаться от +11 до +18, ночью термометры покажут от +4 до +10. В северных областях днем будет прохладно, от +7 до +10, ночью похолодает до +2...+5. На востоке будет также прохладно, днем от +6 до +9, ночью от -1 до +1. В южных и центральных областях днем ожидается от +9 до +13, ночью от +4 до +7. Только в Одесской области днем до +16, а ночью от +8 до +10.

Прогноз в Киеве

В столице сегодня синоптики прогнозируют облачную с прояснениями погоду. Осадки в Киеве сегодня не ожидаются. Днем термометры киевлян покажут от +9 до +11, ночью температура воздуха понизится до +4...+6. Ветер юго-восточный, 5-10 м/сек.

Напомним, ранее синоптик Наталка Диденко рассказала о погоде на выходных, 16-17 ноября. Синоптик прогнозировала преимущественно облачную и прохладную погоду. Из-за антициклона ночью ожидается похолодание до +2...+7 градусов. Также в Украине возможны туманы.