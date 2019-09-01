Сегодня в Украине облачно и жара до +32

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В Киеве малооблачно, днем до +29

Погода в Украине 1 сентября будет малооблачной и жаркой на всей территории, днем температура воздуха местами поднимется до +32. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на данные Украинского Гидрометцентра.

Прогноз погоды в регионах на сегодня

Как сообщают в Гидрометцентре, сегодня на всей территории страны будет жаркая и малооблачная погода, осадков не ожидается. Днем средние показатели температуры по областям будут в пределах +27...+30 градусов, ночью температура будет колебаться от +13 до +15. Жарко будет в Закарпатской и южных областях, там столбики термометров поднимутся до +32. На востоке ожидается ночное понижение температуры до +11.

В Крыму сегодня также прогнозируется жаркая погода. Днем столбики термометров на полуострове будут колебаться от +30 до 32, ночью от +15 до +17.

Погода в Киеве на сегодня

По прогнозу украинских синоптиков, в столице сегодня ожидается малооблачная и жаркая погода. Температура воздуха днем будет колебаться в пределах +27...+29 градусов, ночью ожидается от +15 до +17.

Напомним, что в Укргидрометцентре дали прогноз на первые дни сентября. Так, по данным синоптиков, осень в Украине начнется с ухудшения погоды. Во вторник в Киевской и Черниговской области ожидаются небольшие осадки, а со среды ливни с грозами снова накроют западные регионы.