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Сегодня в Украине облачно и жара до +32

Новости » Общество    01.09.2019 - 10:00
Сегодня в Украине облачно и жара до +32
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В Киеве малооблачно, днем до +29

Погода в Украине 1 сентября будет малооблачной и жаркой на всей территории, днем температура воздуха местами поднимется до +32. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на данные Украинского Гидрометцентра.

Прогноз погоды в регионах на сегодня

Как сообщают в Гидрометцентре, сегодня на всей территории страны будет жаркая и малооблачная погода, осадков не ожидается. Днем средние показатели температуры по областям будут в пределах +27...+30 градусов, ночью температура будет колебаться от +13 до +15. Жарко будет в Закарпатской и южных областях, там столбики термометров поднимутся до +32. На востоке ожидается ночное понижение температуры до +11.

В Крыму сегодня также прогнозируется жаркая погода. Днем столбики термометров на полуострове будут колебаться от +30 до 32, ночью от +15 до +17.

Сегодня в Украине облачно и жара до +32

Погода в Киеве на сегодня

По прогнозу украинских синоптиков, в столице сегодня ожидается малооблачная и жаркая погода. Температура воздуха днем будет колебаться в пределах +27...+29 градусов, ночью ожидается от +15 до +17.

Сегодня в Украине облачно и жара до +32

Напомним, что в Укргидрометцентре дали прогноз на первые дни сентября. Так, по данным синоптиков, осень в Украине начнется с ухудшения погоды. Во вторник в Киевской и Черниговской области ожидаются небольшие осадки, а со среды ливни с грозами снова накроют западные регионы.

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