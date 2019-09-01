Сьогодні в Україні малохмарно та спека до +32

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

У Києві малохмарно, вдень до +29

Погода в Україні 1 вересня буде малохмарною та спекотною на всій території, вдень температура повітря подекуди підніметься до +32. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на дані Українського Гідрометцентру.

Прогноз погоди в регіонах на сьогодні

Як повідомляють в Гідрометцентрі, сьогодні на всій території країни буде спекотна та малохмарна погода, опадів не очікується. Вдень середні показники температури по областям будуть в межах +27...+30 градусів, вночі температура коливатиметься від +13 до +15. Найспекотніше буде у Закарпатській та південних областях, там стовпчики термометрів піднімуться до +32. На сході очікується нічне зниження температури до +11.

У Криму сьогодні також прогнозується спекотна погода. Вдень стовпчики термометрів на півострові коливатимуться від +30 до 32, вночі від +15 до +17.

Погода у Києві на сьогодні

За прогнозом українських синоптиків, у столиці сьогодні очікується малохмарна та спекотна погода. Температура повітря вдень коливатиметься в межах +27...+29 градусів, вночі очікується від +15 до +17.

Нагадаємо, що в Укргідрометцентрі дали прогноз на перші дні вересня. Так, за даними синоптиків, осінь в Україні розпочнеться з погіршення погоди. У вівторок у Київській та Чернігівській області очікуються невеликі опади, а з середи зливи з грозами знову накриють західні регіони.