ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Сьогодні в Україні малохмарно та спека до +32

Новини » Суспільство    01.09.2019 - 10:00
Сьогодні в Україні малохмарно та спека до +32
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

У Києві малохмарно, вдень до +29

Погода в Україні 1 вересня буде малохмарною та спекотною на всій території, вдень температура повітря подекуди підніметься до +32. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на дані Українського Гідрометцентру.

Прогноз погоди в регіонах на сьогодні

Як повідомляють в Гідрометцентрі, сьогодні на всій території країни буде спекотна та малохмарна погода, опадів не очікується. Вдень середні показники температури по областям будуть в межах +27...+30 градусів, вночі температура коливатиметься від +13 до +15. Найспекотніше буде у Закарпатській та південних областях, там стовпчики термометрів піднімуться до +32. На сході очікується нічне зниження температури до +11.

У Криму сьогодні також прогнозується спекотна погода. Вдень стовпчики термометрів на півострові коливатимуться від +30 до 32, вночі від +15 до +17.

Сьогодні в Україні малохмарно та спека до +32

Погода у Києві на сьогодні

За прогнозом українських синоптиків, у столиці сьогодні очікується малохмарна та спекотна погода. Температура повітря вдень коливатиметься в межах +27...+29 градусів, вночі очікується від +15 до +17.

Сьогодні в Україні малохмарно та спека до +32

Нагадаємо, що в Укргідрометцентрі дали прогноз на перші дні вересня. Так, за даними синоптиків, осінь в Україні розпочнеться з погіршення погоди. У вівторок у Київській та Чернігівській області очікуються невеликі опади, а з середи зливи з грозами знову накриють західні регіони.

На вихідних в Україні очікується спека Синоптик попередила про суттєве похолодання в Україні
Новини України Гідрометцентр
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся