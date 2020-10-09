ru
ua

News
+
-

Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Сегодня в Украине будет сухо и до +23 градусов

Автор: РБК-Украина

Сегодня, 9 октября, в Украине практически на всей территории страны будет сухо. Температура воздуха днем будет колебаться от +15 до +23 градусов.

Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра.

Прогноз во всех областях

Небольшие дожди ожидаются лишь в Одесской области. На остальной территории страны будет сухо, с переменной облачностью.

Температура днем на западе будет +15 +19 градусов. Ночью +9+13 кроме Львовской и Волынской областей, где ожидается +6+9 градусов. В центральных и северных областях температура воздуха днем составит +19 +21 градусов, ночью +11 +13. В восточных и южных регионах днем от +20 до +23 градусов, ночью +11 +13, кроме Луганской и Донецкой областей - там +6 +8 градусов.

Самые читаемые новости

Прогноз в Киеве

В столице сегодня без осадков. Температура воздуха днем будет от +19 до +21 градуса. Ночью +12 +14.

Ранее сообщалось, что в Украину возвращается "бабье лето", которое продлится до середины следующей недели. При этом температура воздуха в стране превышает климатическую норму на 3-11 градусов.

Также РБК-Украина писало, что в Киеве две ночи подряд становились самыми теплыми за всю историю наблюдений.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Гидрометцентр