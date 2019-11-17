ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Сьогодні в Україні буде сонячно

Новини » Суспільство     17.11.2019 - 10:00
Сьогодні в Україні буде сонячно
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

У Києві неділя буде сонячною, вдень до +11

Погода в Україні у неділю, 17 листопада, буде сонячною, але прохолодною, вночі можливе похолодання до -1. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на дані Українського гідрометцентра.

Прогноз по регіонам

Як прогнозують українські синоптики, сьогодні в усіх областях країни буде сухо та сонячно. Температура повітря вдень коливатиметься від +8 до +13 градусів. У Закарпатській області термометри покажуть до +15...+17 градусів.

Вночі очікується суттєве похолодання у східних областях, там температура знизиться до -1 градуса. На решті території термометри вночі покажуть від +4 до +8 градусів.

Сьогодні в Україні буде сонячно

Прогноз у Києві

У Києві синоптики також прогнозують сонячну погоду. Вдень температура у столиці коливатиметься від +9 до +11 градусів. Вночі стовпчики термометрів опустяться до +5...+7 градусів. Сьогодні у Києві без опадів.

Сьогодні в Україні буде сонячно

Нагадаємо, раніше синоптик Наталка Діденко повідомляла, що на вихідних в Україні буде переважно хмарна та прохолодна погода. За даними Діденко, через антициклон вночі в регіонах очікується похолодання до +2...+7 градусів. Також синоптик попереджала про тумани на вихідних.

Завтра в Україні очікується туман Синоптик розповіла, коли в Україну прийде похолодання
Новини України Гідрометцентр
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся