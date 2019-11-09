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Сегодня в Украине будет преимущественно сухо

Новости » Общество     09.11.2019 - 10:00
Сегодня в Украине будет преимущественно сухо
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В Киеве ожидается небольшой дождь, днем до +17

Погода в Украине в субботу, 9 ноября, будет преимущественно сухой, лишь местами возможны небольшие осадки. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр при Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

Прогноз во всех областях

По данным украинских синоптиков, сегодня дожди стоит ждать в Киевской, Житомирской и Черниговской областях. На остальной территории Украины будет сухо и малооблачно. Днем температура будет колебаться в пределах +11...+17 градусов, в южных и Закарпатской областях местами до +19...+20.

Ночью температура воздуха на большинстве территории будет держаться в пределах +8...+10, в восточных и северных областях похолодает до +6...+8 градусов. На юге ночью термометры покажут от +9 до +12.

Сегодня в Украине будет преимущественно сухо

Прогноз в Киеве

В столице сегодня синоптики прогнозируют небольшой дождь в течение суток. Температура воздуха днем в Киеве будет колебаться от +15 до +17, ночью похолодает до +8...+10 градусов. Ожидается умеренный юго-восточный ветер до 12 м/сек.

Сегодня в Украине будет преимущественно сухо

Напомним, ранее синоптик Наталка Диденко сообщала, что сегодня, 9 ноября, в западных, северных и центральных областях в ночные и утренние часы возможны осадки. Днем в Украине осадков не ожидается.

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