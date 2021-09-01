Сегодня Украина сыграет с Казахстаном в отборе на ЧМ-2022. Это дебютный матч для Петракова

Первый поединок между сборными весной завершился вничью 1:1. Причем украинцы с таким счетом сыграли все три матча отбора - также по баллу добыли с Францией и Финляндией.

Таким образом "желто-синим" жизненно необходима победа, чтобы рассчитывать хотя бы на второе место, которое даст возможность играть в плей-офф за право поехать в Катар. Поражение может поставить крест и на этом.

О настрое побеждать накануне поединка говорил и новый наставник украинцев Александр Петраков.

"Украина хочет поехать в Катар. Я не знаю, хочет ли поехать Казахстан в Катар. Украина очень хочет поехать… Если мы сыграем неудачно, мы практически выбываем из гонки за путевку…, - заявил Петраков, добавив, что простого матча "желто-синим" ожидать точно не стоит. - Казахстан очень дисциплинированная, обученная, добротная команда. Думаю, нам будет очень тяжело".

Дебют Петракова

Назначение нового наставника сборной после ухода Андрея Шевченко напоминало какой-то мексиканский сериал. Сперва слухи о возможном назначении Мирона Маркевича, затем Сергея Реброва, который даже якобы прилетал в Украину для подписания контракта с Украинской ассоциацией футбола. Но арабские шейхи Реброва не отпустили из "Аль-Айна", поэтому пришлось искать срочную замену. Весь процесс затянулся, но решение таки нашли - назначить исполняющим обязанности наставника Александр Петракова, который со сборной U-19 становился чемпионом мира в 2019 году.

После начались разговоры о том, сможет ли Петраков, которого считают достаточно авторитарным наставником, стать таким для уже состоявшихся звезд, а не только молодежи. Ведь здесь требовать придется не от молодых и перспективных, а от чемпионов Англии и финалистов Лиги чемпионов в лице Александра Зинченко, одного из лучших игроков Серии А в лице Руслана Малиновского, ветерана Андрея Ярмоленко…

Вопросов много, а уже первый ответ узнаем сегодня. Пока же игроки отвечают на вопросы о сотрудничестве с новым наставником без сенсаций.

"Требования нового тренерского штаба понятны. Они в футболе одни - выходить на поле и побеждать. У нас уже было две тренировки, с каждым днем понимаем друг друга все лучше и лучше", - поделился перед игрой с Казахстаном Ярмоленко.

Фактор искусственного газона

В Нур-Султане Украина будет играть на искусственном газоне, что сразу же вызывает определенные опасения, ведь он имеет существенные отличия от натурального покрытия - скорость перемещения мяча, дополнительная нагрузка на колени игроков, цепкость. Но коуч "желто-синих" в этом проблемы не видит.

"Кто умеет в футбол, тот умеет играть где угодно", - коротко резюмировал Петраков.

Также не считает большой проблемой искусственный газон и Ярмоленко.

"Конечно, искусственное поле отличается от натурального. Поэтому мы и прилетели заранее, за два дня до начала матча. Думаю, мы будем готовы играть на искусственном поле. Мяч круглый, все в наших ногах. Мы понимаем, насколько эта игра важная для нас. Мы должны побеждать", - отметил лидер сборной.

История противостояний

Между собой Украина и Казахстан встречались до этого пять раз и лишь однажды украинцы не смогли одержать победу, весной нынешнего года сыграв вничью. До этого было четыре победы.

Всего же в этом году казахи провели три матча - два поражения от Франции (0:2 в отборе на ЧМ-2022) и Северной Македонии (0:4, товарищеский ), и ничья с украинцами (1:1 в отборе на ЧМ-2022).

Кадровый вопрос

К матчу с Казахстаном украинцы подходят в относительно боевом составе - помимо Трубина, о травме которого стало известно еще на прошлой неделе, других потерь нет. Только Игорь Харатин, который мягко говоря, основным игроком не является, на этот матч расположение сборной покинул - украинца продали из венгерского "Ференцвароша" в польскую "Легию" и он отправился заключать контракт с новым клубом.

А вот основной форвард Роман Яремчук на матч с казахами должен выйти. На выходных у него поднялась температура после вакцинации от COVID-19, но уже, по словам Петракова, все в порядке.

Ориентировочный состав Украины:

Пятов - Забарный, Кривцов, Матвиенко - Караваев, Степаненко, Буяльский, Зинченко - Ярмоленко, Малиновский - Яремчук

Где смотреть

Транслировать поединок между Казахстаном и Украиной будет телеканалы "Украина" и "Футбол 1". Старт матча в 17:00.