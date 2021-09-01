Сьогодні Україна зіграє з Казахстаном у відборі на ЧС-2022. Це дебютний матч для Петракова

Перший поєдинок між збірними навесні завершився внічию 1:1. Причому українці з таким рахунком зіграли всі три матчі відбору - також за балом здобули з Францією і Фінляндією.

Таким чином "жовто-синім" життєво необхідна перемога, щоб розраховувати хоча б на друге місце, яке дасть можливість грати в плей-офф за право поїхати в Катар. Поразка може поставити хрест і на цьому.

Про настрій перемагати напередодні поєдинку говорив і новий наставник українців Олександр Петраков.

"Україна хоче поїхати в Катар. Я не знаю, чи хоче поїхати Казахстан в Катар. Україна дуже хоче поїхати ... якщо ми зіграємо невдало, ми практично вибуваємо з гонки за путівку..., - заявив Петраков, додавши, що простого матчу "жовто-синім" очікувати точно не варто. - Казахстан дуже дисциплінована, навчена, добротна команда. Думаю, нам буде дуже важко".

Дебют Петракова

Призначення нового наставника збірної після відходу Андрія Шевченка нагадувало якийсь мексиканський серіал. Спершу чутки про можливе призначення Мирона Маркевича, потім Сергія Реброва, який навіть нібито прилітав в Україну для підписання контракту з Українською асоціацією футболу. Але арабські шейхи Реброва не відпустили з "Аль-Айна", тому довелося шукати термінову заміну. Весь процес затягнувся, але рішення таки знайшли - призначити виконуючим обов'язки наставника Олександр Петракова, який зі збірною U-19 ставав чемпіоном світу в 2019 році.

Після почалися розмови про те, чи зможе Петраков, якого вважають досить авторитарним наставником, стати таким для вже відбулися зірок, а не тільки молоді. Адже тут вимагати доведеться не від молодих і перспективних, а від чемпіонів Англії і фіналістів Ліги чемпіонів в особі Олександра Зінченка, одного з кращих гравців Серії А в особі Руслана Малиновського, ветерана Андрія Ярмоленка…

Питань багато, а вже першу відповідь дізнаємося сьогодні. Поки ж гравці відповідають на питання про співпрацю з новим наставником без сенсацій.

"Вимоги нового тренерського штабу зрозумілі. Вони у футболі одні - виходити на поле і перемагати. У нас вже було два тренування, з кожним днем розуміємо один одного все краще і краще", - поділився перед грою з Казахстаном Ярмоленко.

Фактор штучного газону

У Нур-Султані Україна гратиме на штучному газоні, що відразу ж викликає певні побоювання, адже він має суттєві відмінності від натурального покриття - швидкість переміщення м'яча, додаткове навантаження на коліна гравців, чіпкість. Але коуч "жовто-синіх" в цьому проблеми не бачить.

"Хто вміє в футбол, той вміє грати де завгодно", - коротко резюмував Петраков.

Також не вважає великою проблемою штучний газон і Ярмоленко.

"Звичайно, штучне поле відрізняється від натурального. Тому ми і прилетіли заздалегідь, за два дні до початку матчу. Думаю, ми будемо готові грати на штучному полі. М'яч круглий, все в наших ногах. Ми розуміємо, наскільки ця гра важлива для нас. Ми повинні перемагати", - зазначив лідер збірної.

Історія протистоянь

Між собою Україна і Казахстан зустрічалися до цього п'ять разів і лише одного разу українці не змогли здобути перемогу, навесні нинішнього року зігравши внічию. До цього було чотири перемоги.

Всього ж цього року казахи провели три матчі-дві поразки від Франції (0:2 у відборі на ЧС-2022) і Північної Македонії (0:4, товариський ), і нічия з українцями (1:1 у відборі на ЧС-2022).

Кадрове питання

До матчу з Казахстаном українці підходять у відносно бойовому складі-крім Трубіна, про травму якого стало відомо ще минулого тижня, інших втрат немає. Тільки Ігор Харатін, який м'яко кажучи, основним гравцем не є, на цей матч розташування збірної покинув-українця продали з угорського " Ференцвароша "в польську" Легію " і він відправився укладати контракт з новим клубом.

А ось основний форвард Роман Яремчук на матч з казахами повинен вийти. На вихідних у нього піднялася температура після вакцинації від COVID-19, але вже, за словами Петракова, все в порядку.

Орієнтовний склад України:

П'ятов - Забарний, Кривцов, Матвієнко - Караваєв, Степаненко, Буяльський, Зінченко - Ярмоленко, Малиновський - Яремчук

Де дивитися

Транслювати поєдинок між Казахстаном і Україною буде телеканали "Україна" і "Футбол 1". Старт матчу о 17: 00.