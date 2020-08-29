Сегодня Украина чтит память погибших украинских военнослужащих

В субботу, 29 августа, в Украине отмечают первый в истории День памяти защитников Украины, которые отдали жизни в борьбе за независимость и территориальную целостность нашего государства. Первые лица страны почтили украинских военнослужащих. Также свои речи опубликовали соответствующие ведомства. Подробнее об этом - в материале РБК-Украина.

Президент Владимир Зеленский в своей речи призвал не забывать имена погибших воинов, которые защищали украинский суверенитет.

"Сегодня очень важный день для истории Украины. Сегодня мы чтим память героев Украины, которые защищали границу, суверенитет и территориальную целостность. Мы не должны забывать этот день, не должны забывать каждое имя, которое сегодня звучало...", - сказал президент.

Премьер-министр Денис Шмыгаль вспомнил события в полях под Иловайском на Донбассе в 2014 году, когда погибли сотни украинских военнослужащих.

"29 августа 2014 года стало трагической страницей в истории Украины. В страшных боях, развернувшихся на подсолнечных полях под Иловайском, погибли сотни наших защитников, еще больше получило ранения, а десятки пропали без вести. Но благодаря прочному характеру и героизму украинцам удалось прорваться сквозь тиски врага. С благодарностью мы склоняем голову перед ними. Герои не умирают", - отметил глава правительства.

Фото: представители власти чтят память украинских защитников 29 августа (t.me/Denys_Smyhal)

Глава Верховной рады Дмитрий Разумков отметил, что Украина сделает все возможное, чтобы жертвы погибших военных не были напрасными.

"За этот год, к сожалению, фотографий на Стене памяти защитников Украины стало больше, и это большая потеря и горе как для семей, так и для государства.

Меньше всего, что мы можем сделать - это почтить память тех, кто отдал жизнь за Украину. Мы всегда их помнить и сделаем все возможное, чтобы их жертва не была напрасной и Украина отстояла свою территориальную целостность и суверенитет. Светлая память!", - заявил он.

Фото: представители власти чтят память украинских защитников 29 августа (facebook.com)

Министерство обороны описало ход мероприятия в Зале Памяти, где присутствовали президент Владимир Зеленский, Министр обороны Андрей Таран, начальник Генерального штаба Вооруженных Сил генерал-лейтенант Сергей Корнийчук, представители руководства оборонного ведомства и Генштаба ВС, военнослужащие и гости.

"В ходе мероприятия озвучили фамилии 223 военнослужащих, погибших в этот день в разные годы в результате российской агрессии на востоке Украины. Фамилию каждого павшего воина почтили ударом Колокола Памяти и салютом из стрелкового оружия, который является обязательным элементом воинских почестей", - говорится в сообщении.

Фото: фамилию каждого павшего воина почтили ударом Колокола Памяти и салютом из стрелкового оружия (mil.gov.ua)

Также во время церемониала состоялось вручение государственных наград. Также награды из рук президента получили родственники павших героев.

В Службе безопасности Украины сообщили, что за время российской агрессии против Украины погибли 25 сотрудников спецслужбы, защищая страну.

"Защищать страну - наш долг. Мы будем делать это всегда! И одновременно - уважать каждого, кто погиб за Украину. В День памяти защитников разделяем траур с семьями наших Героев. Помним! Герои не умирают!", - говорится в сообщении.

В штабе операции Объединенных сил призвали вспомнить всех, кто отдал жизнь за свободу и независимость Украины.

"Вспомним сердцем всех, кто отдал свою жизнь за свободу и независимость Украины. Кто честь свою и гордость за государство навек сохранил...

29 августа - это день, когда каждый украинец должен поблагодарить павшим защитникам за мир в наших домах и проявить уважение, склонив голову во время минуты молчания", - говорится в сообщении.

Напомним, президент Владимир Зеленский во время выступления ко Дню независимости заявил, что день памяти защитников Украины будет ежегодно 29 августа.

"С целью достойного чествования их памяти мной подписан указ об учреждении Дня памяти защитников Украины, погибших в борьбе за независимость, за суверенитет и территориальную целостность Украины, и празднования его ежегодно 29 августа", - отметил тогда президент.

Дата 29 августа связана с памятью об Иловайской трагедии 2014 года, когда после масштабных боев военнослужащие сил АТО попали в окружение под Иловайском на Донбассе. Боевики и российские военные обстреляли коридор, по которому по договоренности должны были выходить украинские защитники. По официальным данным украинских правоохранителей, в результате расстрела украинских военнослужащих под Иловайском погибло 366 человек, 429 были ранены.