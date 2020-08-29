Сьогодні Україна вшановує пам'ять загиблих українських військовослужбовців

У суботу, 29 серпня, в Україні відзначають перший в історії День пам'яті захисників України, які віддали життя в боротьбі за незалежність і територіальну цілісність нашої держави. Перші особи країни вшанували українських військовослужбовців. Також свої промови опублікували відповідні відомства. Детальніше про це - в матеріалі РБК-Україна.

Президент Володимир Зеленський у своїй промові закликав не забувати імена загиблих воїнів, які захищали український суверенітет.

"Сьогодні дуже важливий день для історії України. Сьогодні ми вшановуємо пам'ять героїв України, які захищали кордон, суверенітет і територіальну цілісність. Ми не повинні забувати цей день, не повинні забувати кожне ім'я, яке сьогодні звучало...", - сказав президент.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль згадав події в полях під Іловайськом на Донбасі у 2014 році, коли загинули сотні українських військовослужбовців.

"29 серпня 2014 року стала трагічною сторінкою в історії України. В страшних боях, що розгорнулися на соняшникових полях під Іловайськом, загинули сотні наших захисників, ще більше отримали поранення, а десятки пропали безвісти. Але завдяки міцному характером і героїзму українцям вдалося прорватися крізь лещата ворога. З вдячністю ми схиляємо голову перед ними. Герої не вмирають", - зазначив глава уряду.

Фото: представники влади вшановують пам'ять українських захисників 29 серпня (t.me/Denys_Smyhal)

Голова Верховної ради Дмитро Разумков зазначив, що Україна зробить все можливе, щоб жертви загиблих військових не були марними.

"За цей рік, на жаль, фотографій на Стіні пам'яті захисників України стало більше, і це велика втрата і горе як для сімей, так і для держави.

Найменше, що ми можемо зробити - це вшанувати пам'ять тих, хто віддав життя за Україну. Ми завжди їх пам'ятати та зробимо все можливе, щоб їхня жертва не була марною й Україна відстояла свою територіальну цілісність і суверенітет. Світла пам'ять!", - заявив він.

Фото: представники влади вшановують пам'ять українських захисників 29 серпня (facebook.com)

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