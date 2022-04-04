Сегодня удалось эвакуировать более 2,6 тысяч человек, - Тимошенко

В воскресенье, 3 апреля, продолжилась эвакуация людей из зоны боевых действий. За день удалось вывезти 2 694 человек.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя руководителя Офиса президента Кирилла Тимошенко.
В Луганской области эвакуировано 1 467 человек из Лисичанска, Северодонецка, Рубежного и Кременной.
Из Бердянска в Запорожье эвакуационными автобусами, запланированными на сегодня, вывезли 408 жителей Мариуполя. Кроме того, из Мариуполя в Бердянск 469 человек добрались на собственном транспорте.
"Также смогли сегодня пройти блокпосты автобусы, которые со вчерашнего дня удерживавшиеся российскими военными под Васильевкой. 350 человек из Мариуполя и Бердянска в ближайшее время прибудут в Запорожье", - заявил Тимошенко.
Напомним, оккупанты обстреляли больницу в Балаклее Харьковской области. Пациенты и персонал нуждаются в немедленной эвакуации.
Ранее Турция заявила о готовности выделить суда, чтобы эвакуировать жителей Мариуполя.
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