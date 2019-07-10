ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Россия завершила следственные действия в отношении еще одного моряка

Новости » Происшествия    10.07.2019 - 18:44
Россия завершила следственные действия в отношении еще одного моряка
Иллюстративное фото (twitter.com/usuprun)

В течение двух недель Россия завершит следственные действия в отношении всех моряков

В среду, 10 июля, в России завершились следственные действия в отношении военнопленного украинского моряка Дениса Гриценко. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу адвоката Николая Полозова Facebook.

Как сообщил Полозов, следователи сообщили Гриценко и его защите о завершении следственных действий, в порядке ст. 215 Уголовно-процессуального кодекса России. Адвокат отметил, что теперь официально завершается следствие и военнопленные моряки со своими адвокатами переходят к ознакомлению с материалами дела в порядке ст. 217 УПК РФ.

Россия завершила следственные действия в отношении еще одного моряка

"Ожидается, что в течение ближайших двух недель следствие сообщит других военнопленных и их защитников об окончании следственных действий в порядке статьи 215 УПК Украины", - добавил он.

Кроме того, адвокат добавил, что 17 июля состоится судебное заседание по продлению срока содержания под стражей украинских моряков. Начало заседания запланировано ориентировочно на 9:30 утра.

Напомним, вчера, 9 июля, Следственное управление Федеральной службы безопасности (ФСБ) России предъявило обвинение в окончательной редакции всем 24 украинским морякам, которые были захвачены в плен в Керченском проливе. На следующей неделе следствие обратится в Лефортовский райсуд с ходатайством о продлении срока содержания под стражей пленных моряков.

Освобождение моряков было одним из условий возвращения России в ПАСЕ, - посол Трамп сделал тему украинских моряков приоритетной, - Путин
Новости Украины следствиеукраинские моряки
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь