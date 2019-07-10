Россия завершила следственные действия в отношении еще одного моряка

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В течение двух недель Россия завершит следственные действия в отношении всех моряков

В среду, 10 июля, в России завершились следственные действия в отношении военнопленного украинского моряка Дениса Гриценко. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу адвоката Николая Полозова Facebook.

Как сообщил Полозов, следователи сообщили Гриценко и его защите о завершении следственных действий, в порядке ст. 215 Уголовно-процессуального кодекса России. Адвокат отметил, что теперь официально завершается следствие и военнопленные моряки со своими адвокатами переходят к ознакомлению с материалами дела в порядке ст. 217 УПК РФ.

"Ожидается, что в течение ближайших двух недель следствие сообщит других военнопленных и их защитников об окончании следственных действий в порядке статьи 215 УПК Украины", - добавил он.

Кроме того, адвокат добавил, что 17 июля состоится судебное заседание по продлению срока содержания под стражей украинских моряков. Начало заседания запланировано ориентировочно на 9:30 утра.

Напомним, вчера, 9 июля, Следственное управление Федеральной службы безопасности (ФСБ) России предъявило обвинение в окончательной редакции всем 24 украинским морякам, которые были захвачены в плен в Керченском проливе. На следующей неделе следствие обратится в Лефортовский райсуд с ходатайством о продлении срока содержания под стражей пленных моряков.