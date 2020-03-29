Сегодня состоится заседание правительства, - источник

Сегодня, 29 марта, состоится заседание правительства. Об этом РБК-Украина сообщил источник в парламенте.

На заседании правительства будет обсуждаться законопроект о создании стабилизационного фонда, а также предложения Министерства финансов относительно секвестра государственного бюджета.

"Сейчас планируется заседание правительства", - сообщил источник.

Напомним, нардеп Ирина Геращенко сообщила, что министр здравоохранения Илья Емец и министр финансов Игорь Уманский подали в отставку. При этом она отметила, что в настоящее время происходит встреча с кандидатами на должности министра энергетики Ольгой Богуславец, здравоохранения Максимом Степановым и финансов Сергеем Марченко.

Кроме того, секвестр государственного бюджета обсуждался сегодня на селекторном совещании при участии президента Владимира Зеленского, представителей правительства, правоохранительных органов, СНБО и областей. Обсуждали возможность перенаправления финансирования на предотвращение распространения коронавируса.

Добавим, что Кабмин предложил частично сократить расходы на культуру и спорт. По словам премьера, правительство пересмотрело финансирование культуры, в частности, на 40% сократил расходы на деятельность Государственного агентства по вопросам кино.