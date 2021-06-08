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Сегодня шестая годовщина самого масштабного пожара в Украине за времена независимости

Автор: Инна Собора

Шесть лет назад произошел самый масштабный пожар в истории пожарно-спасательной службы Украины. Тогда погибли трое спасателей.

Об этом напоминают в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям Украины.

Пожар на нефтебазе в пгт Глеваха Киевской области возник 8 июня 2015 года. Его называют самым масштабным не только в Украине, но и в Европе.

С пламенем боролись 939 человек и 117 единиц техники, а посменно в круглосуточном режиме одновременно работали более двух сотен человек и более пол сотни единиц техники.

В первые 12 часов удалось предотвратить распространение огня за пределы территории нефтебазы, в частности на рядом расположенную нефтебазу “КЛО”, военную базу, где хранились боеприпасы и в целом в десятки раз уменьшить масштабы чрезвычайной ситуации.

Утром 9 июня на территории нефтебазы прогремел взрыв. Он унес жизни трех спасателей: Максима Глазкова, Антона Басовского и Андрея Тарасенко.

Тушение пожара длилось 90 часов, а локализован он был в пределах периметра 9 июня. Однако еще до 20 июня, время от времени, в разных местах восстанавливалось горение топлива. Поэтому, окончательно ликвидировать пожар удалось лишь 20 июня.

Ранее сообщалось, что более 2 тысяч жителей уже получили компенсацию морального вреда, связанного с пожаром и взрывом на нефтебазе БРСМ в 2015 году. Сумма компенсации составила около 22 миллионов гривен.

РБК-Украина писало, что в Черниговской области произошла пожар резервуара на нефтебазе вблизи пгт Лосиновка Нежинского района.

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